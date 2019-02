El domingo 17, el hijo de Federica Pais, Dante Casermeiro, y el de un diplomático, Octavio Laje, fueron detenidos por la policía en la zona de Olivos, tras ser acusados de protagonizar un robo.

La repercusión de la noticia llevó a que la conductora rompa el silencio: "Pido que se diga la verdad, pido piedad. Que no se titule en pantalla 'motochorros' y se ilustre con gente robando, cuando en realidad hay otro relato... No me quiero meter en la causa, pero están diciendo cualquier cosa", dijo en un extracto de los audios que le envió a Los Ángeles de la Mañana, solicitando que se aborde periodísticamente el tema con respeto.

"Federica habla de saña, de que las cosas no son como se cuentan. Acá lo que importa es que son dos basuras, que se suben a una moto a chorear gente". G-plus

Sin embargo, sus palabras indignaron fuertemente a Yanina Latorre, quien no dudó en responderle furiosa: "Él es un motochorro... No puede hablar de macana. Habla con una liviandad que me asusta. El chico es chorro", disparó sin filtro la panelista.

Más sobre este tema Detuvieron al hijo de Federica Pais y lo acusaron de "motochorro": qué dijo la conductora

Y agregó con dureza: "Federica habla de saña, de que las cosas no son como se cuentan, quiere maquillar el tema. Acá lo que importa es que son dos basuras que se suben a una moto a chorear gente. Y cuando los agarraron tenían las pertenencias de las personas y de los negocios. Me importan tres pitos que sea el hijo de ella... Y en el patrullero se reían. Esa imagen es muy provocadora".