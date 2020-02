Yanina Latorre, durísima con Cinthia Fernández: "Ahora entiendo por qué Baclini no la quiere ver y la bloquea"

La separación de Martín Baclini sigue siendo una herida abierta para Cinthia Fernández y tras la salida de la modelo de Los Ángeles de la mañana, Yanina Latorre aprovechó para pinchar a su excompañera comparando las actitudes que tomó en ambos casos.

“Hace novelitas en Instagram, hace toda esa cosa que también le hace a Baclini. Es ‘secadora’, ‘me seca’. Me la baja”, lanzó, picantísima en Hay que ver. “Quiere generar un quilombo donde lo hay. Se quiere pelear conmigo, la tiene con que yo la odio y no. A todo el mundo en el panel le he dicho lo que pienso. Yo no trabajo de chupamedias”, siguió.

“¡Yo tengo que poder decir al aire ‘no te creo el cuento de Baclini y la historia del robo de la billetera’! Ella usó a las hijas y al otro día la ‘bardeó’ a Luciana Salazar por lo mismo. Son cosas que hacen las mujeres para retener a un tipo y lo más triste es que lo está haciendo por un tipo que no es el padre de las hijas. Cinthia le vive ‘dando’ a Luciana por un tema de celos que no tiene razón, sin comerla ni beberla”, aseguró Yanina.

“Ahora entiendo por qué Baclini no la quiere ver ni en caja de fósforos y la bloquea de todos lados. Se pone intensa. Esta noche va a llorar y se va a grabar llorando”, finalizó Yanina Latorre, entre carcajadas.