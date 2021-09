Yanina Latorre dio detalles del llamado que recibió de China Suárez: "Está enojada porque hablé del colegio de las hijas"

A dos semanas de la separación de Benjamín Vicuña, China Suárez no deja de ser noticia. Recientemente, Yanina Latorre contó que la actriz la llamó súper molesta por exponer en LAM el barrio al que se mudará y nombrar el nuevo colegio al que mandará a sus hijas.

"Están los dos llamando a todo el mundo. A mí la China Suárez me habló bien, entiendo que me tiene que hablar bien porque sino la conversación se convierte en ríspida, porque no es que yo me voy a asustar", comenzó diciendo la panelista, lista para revelar la charla privada que tuvo con la actriz.

Antes de adentrarse en el diálogo, Yanina acotó, con humor: "Se hizo la amorosa, se hizo la divina, la copada. Pero cuando le corté, le fui a mirar el Instagram y estaba bloqueada".

"Así empezó el diálogo: 'Te hablo de madre a madre'. Es muy fuerte 'de madre a madre’ porque acá de los hijos no se habló. Se habló del colegio. Está enojada por eso". G-plus

Luego, Latorre detalló el motivo del llamado de la China: "Así empezó el diálogo: 'Te hablo de madre a madre'. Es muy fuerte 'de madre a madre’ porque acá de los hijos no se habló. Se habló del colegio, al que fue a ver con Cabré. Está enojada por eso".

Siguiendo el relato, Ángel de Brito arremetió, picante: "Y vos la acusaste de chorra de metro y dijiste cuánto sale el colegio. ¿Por qué no paga los metros cuadrados (de la exvecina) primero?".

"Acá no se habló nada morboso de la separación, dijimos que eran buenos padres y que ella era dedicada. Pero le molestó que se sepa dónde va a vivir y lo del colegio". G-plus

Sin embargo, la difusión de la denuncia por ocupar un lote vecino no fue lo que motivó la reacción de la artista, y Yanina Latorre continuó: "No, ella me llamó por lo del colegio... Pero bueno, me llamó por WhatsApp, me dijo que era la China, yo le dije que ‘estoy en el médico. Termino, te aviso y llamame’. Me llamó".

"Es gente que aparece cuando le conviene a ellos. Pero me habló muy bien. Me dijo que el límite eran los hijos. Pero el límite de los hijos es cuando vos te metés con los hijos. Acá no se habló nada morboso de la separación, dijimos que eran buenos padres y que ella era dedicada. Pero le molestó que se sepa dónde va a vivir y lo del colegio", finalizó Yanina, contando de punta a punta la charla que tuvo con China Suárez.