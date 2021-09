Yanina Latorre cruzó muy picante a Miguel Romano en vivo: "¿Es una amenaza? No sé por qué me odiás"

La insólita desaparición de una peluca de pelo natural de Susana Giménez hizo que en Los Ángeles de la Mañana entrevisten a Miguel Romano, el histórico peluquero de la diva, quien apuntó contra Osvi, el estilista encargado del look de Susana desde que se radicó en Uruguay. Así fue que en medio de la nota se produjo un inesperado cortocircuito entre Yanina Latorre y Migue, cuando la panelista cruzó al invitado: "¡Amor! ¿Es una amenaza? No sé por qué me odiás".

La chicana de Yanina se dio en reacción al comentario al pasar de Romano apenas escuchó la voz de Latorre: "Yanina, después hablo con vos, ¿sabés?". Por eso, ella apeló a su habitual ironía: "¡Amor! ¿Es una amenaza? No sé por qué me odiás".

Frente a la sorpresa y la duda de Ángel de Brito sobre la relación entre ambos, su compañera explicó: "No nos llevamos mal, pero me parece que no me quiere".

Miguel Romano por su parte le bajó el tono a la confrontación: "Termino de hablar de Susana y hablamos". Sin embargo, no hubo tiempo para que Yanina Latorre y Miguelito resuelvan sus asuntos al aire.