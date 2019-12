Yanina Latorre contó qué hará con su nombre si se divorcia de Diego: "Voy a seguir usando el apellido"

Yanina Latorre transitará su primer verano separada de Diego Latorre y en el inicio de sus vacaciones de Los Ángeles de la mañana, Jorge Rial puso en Intrusos una foto que sería la prueba de que la panelista “ya usa su apellido de soltera”, sin embargo ella salió a negar que sea así.

El conductor de Intrusos puso la imagen de una caja navideña dirigida a la esposa del periodista deportivo con un cartel dirigido a “Yanina Arruza”, el nombre real de la panelista: “Nos mandaron una foto de la caja que le mandaron a Yanina con su apellido de soltera. Yanina Arruza”, contó el animador, que además escuchó un mensaje de voz de la persona que le envió la imagen. “¡Qué hija de put...!”, lanzó, entre risas al escuchar los filosos comentarios de una misteriosa fuente.

Yanina: "Todo lo que recibo de la productora es con mi nombre de soltera. Así estoy en mi contrato y facturas. Obvio que voy a seguir usando el apellido. Es mi nombre artístico. Como Andrea Frigerio, Carmen Yazalde y tantas otras. No entiendo la obsesión que tienen con mi nombre". G-plus

La reacción de Yanina no se hizo esperar. “Yo no recibí nada. Igualmente todo lo que recibo de la productora es con mi nombre de soltera. Así estoy en mi contrato y facturas”, aseguró, en Exitoína dejando en claro que así figura administrativamente. “Obvio que voy a seguir usando el apellido. Es mi nombre artístico. Como Andrea Frigerio, Carmen Yazalde y tantas otras. No entiendo la obsesión que tienen con mi nombre”, finalizó, molesta por la polémica.