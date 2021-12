Yanina Latorre estalló contra Lussich y Pallares al contar que le ofrecieron ir a Intrusos: "Les dije que no les alcanzaba para pagarme"

La contratapa de Gente con Los Personajes del Año tiene a Yanina Latorre entre Rodrigo Lussich y Adrián Pallares. Hoy en Los Ángeles de la mañana la “angelita” dejó atrás la “buena onda” que tenía con los conductores de Intrusos, aseguró que ellos le ofrecieron ser parte de su programa y terminó despachándose con todo.

“Estoy en el medio de los dos falsos”, lanzó, apenas vio la imagen de la revista. “Y sí, me dijeron piropos divinos y ahora me mandaron videítos donde Lussich dice ‘todas las mentiras que le dije a Yanina Latorre en la tapa de Gente’. ¿Para qué me mentiste? Me hubieras dicho de todo”, lanzó, enojadísima.

“Se hacía el simpático, me decía ‘estás en tu mejor momento’. Me ofreció ir a Intrusos”, reveló, picantísima sobre el encuentro que tuvieron en la fiesta. “Yo creo que dijo que él decía mentiras porque sabía que yo iba a comentar que me había ofrecido Intrusos”, teorizó.

Yanina Latorre, súper explosiva contra Intrusos, Rodrigo Lussich y Adrián Pallares

Fiel a su estilo, Ángel de Brito apostó su ironía a la confesión bomba de su histórica “angelita”. “¿Y te vas para Intrusos? Pensalo”, dijo, pero la esposa de Diego Latorre no anduvo con vueltas.

“Ni disfrazada de mono, ni muerta, ni suicidada. Soy mejor que todo lo que hay ahí, entero, lo hago sola y mejor”, lanzó, a quemarropa.

“A mí no me llamaron. A mí me lo ofreció ahí con el tweet fresco de Ángel. Con el tweet calentito de Ángel, que humeaba, Lussich me dijo ‘¿por cuánto vendrías?’. Le dije ‘no te alcanza para pagarme’”, aseguró, picantísima sobre la charla que habría tenido.

“Vayan y se encuentran con Maite y con Karina, todas amigas”, siguió el conductor, súper ácido. “¿Qué? ¿Van a hacer LAM? ¿Están repitiendo LAM?”, cerró Yanina Latorre, durísima.