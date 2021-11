Yanina Latorre contó cómo se enteró Wanda Nara de la infidelidad de Icardi: "Fue porque la China andaba desparramando por ahí"

En vísperas del Día de la Madre, Wanda Nara había lanzado un furioso tweet contra China Suárez apenas se enteró de la infidelidad de Mauro Icardi: "Otra familia que te cargaste por zorra".

Y a casi un mes de ese momento, Yanina Latorre reveló cómo se enteró la mediática del affaire de su marido con la actriz: "Wanda se entera del cuerno porque le llegaban rumores por todos lados, que se supone estaba desparramando la China".

"En Madrid se enteró una amiga de Wanda, que le dijo que le revisara el teléfono a Mauro porque se había dado cuenta de que había habido unos likes entre ellos", continuó la panelista de Los Ángeles de la Mañana.

Ahí, Yanina recapituló: "El nombre de la China ya había estado desde agosto, cuando Zaira había hablado con Paula Chaves. Había cosas, le llegaban cosas a Wanda. Un día ella le agarró el Instagram a Icardi y lo dejó de seguir, vio tres mensajes y se pelearon. Pavadas que van pasando".

"Wanda Nara nunca se imaginó que este tara… seguía hablando y que todo iba creciendo". G-plus

"Wanda Nara nunca se imaginó que este tara… seguía hablando y que todo iba creciendo. En Madrid se decía que la China Suárez y Mauro Icardi hablaban, pero la cornuda siempre es la última en enterarse", cerró Yanina Latorre.

Más sobre este tema La tremenda frase que China Suárez le habría dicho a Wanda Nara sobre el encuentro con Mauro Icardi: "No se consumó porque no pudo"

Yanina Latorre, letal sobre Wanda Nara y Mauro Icardi

Las últimas tres semanas Yanina Latorre tuvo el privilegio de ser la única persona con diálogo directo y fluido con Wanda Nara, en pleno escándalo por la supuesta infidelidad de Mauro Icardi con China Suárez, y dio un contundente diagnóstico sobre los padres de Francesca (6) e Isabella (5): "Estos dos chicos están para un terapeuta. No sé qué pasa".

En medio de la entrevista para Soy tan biutiful (sábados de 22 a 24 por FM 101.5, con Pampito y La Barby) le preguntaron a Yanina si creía que el matrimonio podría reconciliarse y ella aventuró: "Me parece que está difícil el tema. ¿Y si va a haber solución? Me parece que va a ser largo el tema, y les va a costar mucho a los dos perdonarse uno al otro".

"Porque Mauro Icardi la cag…, pero Wanda Nara vendió todo. Yo nunca vi a una chica que sea cornuda, no lo sepa nadie y que ella se lo diga al mundo. Porque fue a partir de que ella avisó que todos empezamos a conseguir información. Gracias a Dios tuve la suerte de hablar con ella, porque ella me llamó a mí. Yo no la llamé a ella porque no estábamos con mucha onda últimamente", concluyó Yanina Latorre.