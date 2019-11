Yanina Latorre contó la charla privada que tuvo con Baclini sobre Cinthia Fernández: "Dijo 'no la aguanto más'"

En Los Ángeles de la Mañana debatían sobre la crisis de pareja que atraviesan Cinthia Fernández y Martín Baclini, que actualmente comparten pista en el Súper Bailando.

Primero, Yanina Latorre opinó sobre la actitud de Cinthia en ShowMatch, donde protagonizó un tremendo enfrentamiento con Luciana Salazar por Martín y hoy comparte los vaivenes de su historia con Baclini.

“Cinthia es capaz de hacer cualquier cosa para llegar a la final y lo está demostrando. Está bien, es loable”, sentenció sin dudar sobre Fernández, con quien tiene una gran relación ya que la bailarina suele ser panelista del ciclo de eltrece.

“¿Está desesperada por seguir?”, le preguntó Ángel de Brito. Latorre respondió revelando una charla privada que mantuvo con Baclini: “Sí. Y ellos están separados. Él en el restaurante Gardiner me dijo ‘no la aguanto más’”.

Lourdes Sánchez le dio la razón a Yanina y al hablar sobre las imágenes que los mostraron cerca en un asado, la mujer del Chato Prada dijo contundente: “Eso fue acting. En los pasillos de La Corte (donde se graba el Bailando) no lo veo así últimamente con Cinthia. Al contrario, a mí me dijo lo mismo que a Yanina, que no quiere volver con Cinthia”.