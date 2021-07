Wanda Nara presentó el caballo que le regaló a su hija Francesca y despertó críticas: "A su familia de animales, se suma uno nuevo"

En más de una oportunidad, Wanda Nara se mostró conmovida por el amor que su hija mayor con Mauro Icardi, Francesca, siente por los animales y la naturaleza. Por eso, busca potenciar ese cariño agrandando su familia de animales.

Muy contenta, Wanda Nara posteó en Instagram una foto de la nena montando al caballo que le compró de sorpresa. "La pasión de Francesca por los animales me emociona... A su familia de animales se suma su nuevo que le regalé con tanto amor como el de ella por los animales... Tenemos, en la medida que podamos, que incentivar los sueños y gustos de cada niño para que de chicos sumen experiencias que recordarán con amor cuando sean adultos", escribió.

En la secuencia que publicó en la red social, también se puede ver a la nena haciendo equitación y a su hermanita, Isabella, montando el nuevo caballo de Fran que acaba de incorporarse al clan.

"Tenemos, en la medida que podamos, que incentivar los sueños y gustos de cada niño para que de chicos sumen experiencias que recordarán con amor cuando sean adultos" G-plus

"Hermoso día de equitación con Fran e Isi (que sigue los pasos de su hermanita)", cerró Wanda, orgullosa de sus hijas.

Entre los miles de comentarios que recibió el posteo, también hubo lugar a las críticas: "Montar a caballo no es amor por los animales (...) Montar y comer animales no tiene nada que ver con amarlos. Eso no te lo puede comprar ni Mastercard (...) Los animales no son cosas para divertir a los demás”, le escribieron a la empresaria.