Wanda Nara le pone "me gusta" al novio de Jujuy: "Construye su venganza likeando fotos de otros hombres"

El affaire de Mauro Icardi con la China Suárez provocó la ira de Wanda Nara que, sin embargo, se reconcilió con su pareja y continuó su vida marital pese a que algunos rumores señalan que el matrimonio está roto y solo sigue adelante por un acuerdo económico.

En Intrusos, Rodrigo Lussich aseguró que la mediática lleva a cabo una venganza en secreto contra el futbolista colocándole “me gusta” a diversos famosos de Instagram a los que no sigue, como Bautista Bello, el novio de Sofía “Jujuy” Jiménez.

“Esta relación de Bautista y Jujuy Jiménez sucede en la actualidad, pero ¿qué pasaría si yo les dijera que, en medio de esta pareja, que están en Punta del Este, ella descubre que en el Instagram de Bautista Bello aparecen recientes likes de Wanda Nara?”, preguntó Lussich.

¿WANDA NARA BUSCA VENGARSE DE MAURO ICARDI LIKEANDO DESCONOCIDOS EN INSTAGRAM?

“¿Qué pasaría si les dijera que Wanda Nara, en una actitud de logística socarrona elige fotos viejas de Bautista y les pone like ahora? No antes, ahora. ¿Qué manera hay de encarar estas señales al mundo de ‘yo estoy lista para el crimen’?”, preguntó

“Agarra fotos viejas, no actuales, que no están tan revisadas, pero que si entrás a stalkear, podés descubrir cómo le gusta a Wanda Nara la foto de Bautista Bello, y cómo ella comienza a construir su venganza likeando fotos de otros hombres en todo derecho y circunstancia”, consideró el conductor.

“Estos likes no estaban hasta hace pocos días en la cuenta de Bautista Bello, a quien no sigue. Ella entra a la cuenta de Bautista, pone el like, deja la prueba, avisándole al mundo ‘estoy para el crimen’ y se retira, con lo cual comienza a construir una venganza que tuvo su primer pie”, concluyó Lussich mostrando las correspondientes capturas.