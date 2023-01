Wanda Nara habló sobre su relación con L-Gante y lo ninguneó: "¡Me involucran con cada uno!"

Durante meses, Wanda Nara (36) se mostró muy, pero muy cerca de L-Gante (22), al punto de que los rumores de romance entre ellos no tardaron en surgir, provocando la supuesta furia de Mauro Icardi, que se vino desde Turquía para comenzar el operativo de reconquista.

Pero esta actitud de Wanda con L-Gante parece haber caído en un espiral sin retorno y así lo dejó ver en una entrevista que le dio a Socios del espectáculo, se mostró muy desentendida y hasta lo ninguneó al afirmar que “la involucran con cualquiera”.

Al hablar de su vínculo con el cantante, con el que filmó un videoclip, Wanda afirmó que entre ambos “no hay nada”. “Nada que ver. Es súper amigo y tenemos una muy buena relación”, le explicó al cronista del ciclo de Adrián Pallares y Rodrigo Lussich.

Más sobre este tema Las fotos del desfile de la hija mayor de Wanda Nara y Mauro Icardi en Punta del Este

WANDA NARA NINGUNEÓ A L-GANTE DESPUÉS DE MESES DE RUMORES DE ROMANCE

Asimismo, la mediática afirmó que, tras su separación de Mauro Icardi, “no le gustaría volver a enamorarse”. “Estoy bien. Estuve muchos años casada y prefiero estar sola”, agregó, en referencia a sus dos matrimonios, casi en continuado, con Maxi López e Icardi.

Finalmente, Wanda se quejó de los rumores que le inventa la prensa sobre sus presuntos vínculos, primero con su guardaespaldas, el ex granadero Agustín Longueira, y luego con L-Gante.

“Pero también me involucran con cada uno que… Lejos de la realidad”, afirmó Wanda, haciéndose la ofendida con los comentarios de los Socios sobre ella. “O sea, se cae de maduro que no. En el amor yo no tengo prejuicios, pero me involucran con gente que pueden ser mis hijos”, cerró la mediática sobre los rumores de romance con L-Gante.

¿Se terminó el idilio de Wanda con L-Gante? ¿Se trata de una más de las movidas para generar prensa? ¿O es una estrategia de cara a su inminente divorcio de Icardi?