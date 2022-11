Wanda Nara mostró su departamento de soltera y lanzó una indirecta a Mauro Icardi

En un nuevo acto de ostentación, Wanda Nara mostró parte de su departamento de soltera en Turquía, con un mensaje cifrado para Mauro Icardi en una canción encubierto, en medio de rumores de reconciliación.

"Lo que te quiero decir es que yo me muero si no estás aquí. Que no hay nadie como tu aquí. Que yo te quiero solamente a ti", sonaba de fondo.

Se trata de Te quiero decir, uno de los hits de 55 Problem que empieza con una frase más que elocuente: "Si me quieres a mí, a mí me puedes apachachar. Nos vamos juntos a emborrachar, pero no te vayas a marchar".

CÓMO ES EL DEPARTAMENTO DE SOLTERA DE WANDA NARA

Al mismo tiempo, Wanda Nara mostraba su cuerpo y además el de departamento ubicado en el mismo rascacielos de Mauro Icardi, donde el alquiler puede llegar a cosatr 25.000 dólares al mes.

"Es un edificio a todo lujo que tiene shopping, servicio de lavandería, se puede pedir comida a cualquier hora. Es uno de los edificios más altos de Estambul, está bien ubicado", había contado Paula Varela en Socios del Espectáculo.

De todas formas, Valentino (13), Constantino (11) y Benedicto López (10), y Francesca (7) e Isabella Icardi (6) permanecerán viviendo junto al delantero de Galatasaray.

Al final, la panelista había dicho que es "tan alto que los balcones aterrazados son cerrados", e incluso algunos tienen "campo de mini golf".