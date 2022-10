Wanda Nara hizo un vivo con L-Gante y habló del sorpresivo rumor de embarazo: "No estoy embarazada"

Luego de que L-Gante contara en el programa de Mirtha Legrand que con Wanda Nara se están conociendo, la versión de que la empresaria y el cantante de cumbia 420 estarían esperando un hijo sonó en los medios.

Lejos de querer hacer crecer el rumor, Wanda hizo un vivo en Instagram con L-Gante y negó con contundencia versión.

WANDA NEGÓ ESTAR EMBARAZADA DE L-GANTE

Wanda Nara: -No, no estoy embarazada, chicos. Dejen de preguntar eso.

L-Gante: -¡Qué hijos de mil! Esa noticia… ¿Quién da esas confirmaciones?

Wanda (bromeó): -Kennys, seguro.

Kennys Palacios: -¿De qué?

Wanda: -De que estoy embarazada.

Kennys: -Wanda, ¡vos sos loca!

¿DE DÓNDE SALIÓ EL RUMOR DE EMBARAZADO DE WANDA NARA?

Fernando Piaggio, conductor junto a Lio Pecoraro de El run run del espectáculo, dijo que Wanda Nara y L-Gante estaban esperando un hijo.

"Señoras y señores, en potencial, estaría embarazada Wanda Nara de L-Gante", manifestó el periodista en Crónica TV.

"¿Esto es una joda? Yo no creo eso”, repitió Pecoraro. Y Piaggio le respondió: "Te estoy diciendo lo que me está llegando. A mí me llegó la información".