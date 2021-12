Wanda Nara y una dura confesión: "Me duele que digan que Mauro sigue conmigo obligado o que me interesa la plata"

Wanda Nara confesó, en diálogo con Flor de Equipo el último jueves, qué es lo que más le duele tras el escándalo con la China Suárez por Mauro Icardi.

“¿Qué es lo que más te duele o mortifica?”, le preguntó Tomás Dente y la empresaria dijo: “Me duele que digan que Mauro sigue conmigo obligado o que me interesa la plata”.

“Los que me conocen del ambiente hace muchos años saben que a mí no me importa la plata, lo único que me interesa es la felicidad de mis hijos y mis hijas”, continuó.

"Yo si sigo y apuesto a una persona es porque del otro lado tengo una persona que apuesta también a la familia como yo". G-plus

Así, Wanda aseveró la decisión de la reconciliación: “Yo si sigo y apuesto a una persona es porque del otro lado tengo una persona que apuesta también a la familia como yo”.

“No obligo a nadie y creo que Mauro, que gracias a Dios tiene un contrato que colaboré para que así se firme, puede hacer lo que quiere”, sumó.

Finalmente, Nara resaltó la independencia laboral de Mauro: “Él no necesita de mí ni yo de él porque siempre demostré que trabajo. Con él es por amor a él y a mi familia”.

WANDA NARA REVELÓ QUE SU HIJA TUVO QUE POSPONER SU CUMPLEAÑOS POR EL WANDA GATE

Wanda Nara contó que la menor de sus hijas, Isabella, pospuso el festejo de su cumpleaños dos meses por el escándalo con China Suárez por Mauro Icardi.

“La más chiquita vio que la familia no estaba tan bien en ese momento y esperó dos meses para festejar su cumpleaños y lo va a festejar ahora”, expresó a la emisión de Telefé.