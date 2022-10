Wanda Nara apuntó con todo contra Martina de Gran Hermano por sus polémicas declaraciones

Wanda Nara apuntó con todo contra Martina Stewart Usher, participante de Gran Hermano 2022, por sus polémicas declaraciones acerca de la sexualidad de las personas.

Primero resposteó un mensaje que decía: “Acaba de entrar Martina a GH diciendo que ‘le da asquito la bisexualidad y que ser gay debería ser analizado’ Cómo se le puede permitir entrar a la casa a una persona que diga semejantes comentarios homofóbicos”.

Entonces, la expareja de Mauro Icardi opinó a fondo: “Sin embargo GH es la vida misma. Y lamentablemente y desafortunadamente convivimos a diario con ese tipo de comentarios o pensamientos errados”.

"Gracias Telefe por no editar y dejarnos utilizar este tipo de declaraciones horribles para hablar con nuestros hijos. Tapar o editar no significa que en la sociedad no exista la discriminación”, reflexionó la hermana de Zaira Nara.

Al final, Wanda hizo hincapié en los dichos de Martina: “Y en cuanto a esta chica es la vida misma que te cruzará con un amigo, o un hijo bisexual y entenderás todo de la vida y lo desafortunado del comentario y pensamiento”.

MARTINA, LA PARTICIPANTE DE GRAN HERMANO QUE GENERÓ POLÉMICA EL PRIMER DÍA

Martina Stewart Usher, una de los 18 participantes de Gran Hermano 2022, generó polémica desde el primer día por sus dichos discriminatorios acerca de las sexualidades.

“A mí, personalmente, me gustan los chicos y las chicas no me atraen para nada. No entiendo eso de la bisexualidad. Me da un poquito de asquito”, lanzó la entrenadora personal.