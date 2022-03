Wanda Nara les respondió a los que no le creen que fue hackeada: "No le doy bola a la mala onda"

Tras contar que sufrió un hackeo el lunes por la noche, Wanda Nara hizo un contundente descargo en las historias de su cuenta oficial de Instagram luego de que la acusaran de mentir sobre el robo de sus redes, desde donde salieron fuertes comentarios contra China Suárez.

“No le doy bola a la mala onda, me pareció hasta divertido cuando dijeron que yo me había hackeado. Ojalá tuviera ese poder, pero bueno nada, me divierten esas cosas”, expresó la esposa de Mauro Icardi.

Así, la empresaria se mostró más que firme y dejó bien en claro que los comentarios negativos no la afectan: “A no ser que sea algo como muy ofensivo, ni si quiera me molesta tantísimo que puedan llegar a decir algo malo”.

"A mí me importa un bledo lo que puedan decir de mí". G-plus

“Obviamente no son mis seguidores porque osino está la tecla ‘dejar de seguir’ y no me seguirían”, finalizó la mamá de Valentino, Constantino, Benedicto, Francesca e Isabella en sus redes sociales.

WANDA NARA Y UNA CONTUNDENTE REFLEXIÓN EN CONTRA DE QUIENES LA CRITICAN

Luego de volver a ser noticia por un hackeo en sus redes sociales y hasta señalada como la principal sospechosa, Wanda Nara habló con sus seguidores y lanzó una contundente reflexión.

“Pasa en las redes, les pasa a todos, para mí esas cosas hablan más del que lo dice que el que lo recibe. A mí me importa un bledo lo que puedan decir de mí”, dijo firme la modelo y empresaria.