Wanda habló sobre la decisión de Icardi de cerrar Instagram: "¿Cómo me voy a oponer yo a que tenga redes?"

El abrupto cierre que Mauro Icardi de su perfil de Instagram la semana pasada desató rumores de crisis con Wanda Nara, ya que antes de eso había dejado de seguir a su esposa, y hasta versiones de que fue la mediática quien le había exigido salirse de las redes.

"Mauro tiene que tener redes. ¿Cómo me voy a oponer yo a que un hombre con los seguidores que tiene, y en función de eso las marcas que lo contratan, a que interactúe?", le enfatizó Wanda a Ana Rosenfeld, según contó la abogada en A la tarde.

Atenta a las cuestiones comerciales de la pareja que conforman, la representante de Mauro Icardi separó las aguas con claridad en función del usufructo de la empresa que conforman cada uno por su lado y como familia, tal se desprende de lo que habló con Ana Rosenfeld "media hora antes de ir al programa" de Karina Mazzocco.

POR QUÉ MAURO ICARDI CERRÓ SU CUENTA DE INSTAGRAM

Por otra parte, Ana Rosenfeld contó por qué Mauro Icardi cerró otra vez su cuenta de Instagram después de dejar de seguir a Wanda Nara.

"No hubo hackeo, no hubo nada. Ante tantos mensajes que recibía, y que todo el mundo opinaba, dijo 'me doy de baja y no sigo interactuando'. Recibía mensajes de todo el mundo. Todos le preguntaban cosas. No eran mensajes amorosos, eh. Ojo", precisó la abogada de Wanda e Icardi.

"Mauro Icardi se sintió mal con todo lo que se generó a partir del hecho que fue público y notorio, pero que trajo como consecuencia el perdón de Wanda Nara y la reconciliación. Él consideró que no le hacía bien decir 'sigo a tantos o a ninguno'", justificó Ana Rosenfeld para cerrar.