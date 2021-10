Viviana Saccone habló del esfuerzo físico que hizo para lucirse en La Academia: "Me fisuré la costilla en los ensayos"

Luego de todos los halagos que recibió de Ángel de Brito, Pampita, Guillermina Valdés, Jimena Barón y Hernán Piquín tras lucirse en el tango junto a su partenaire, Tito Díaz; Viviana Saccone dio detalles de las consecuencias físicas que le dejó su esfuerzo para lucirse en la pista.

“Quiero agradecer al Doctor Furman porque me fisuré la costilla en los ensayos del tango y me está tratando él. Mejoré un montón y estoy muy bien”, reconoció la participante que se sigue recuperando de su lesión.

Luego, se dirigió a su equipo: “Quiero agradecer a Lore (Portillo, la coach del equipo) y a Tito que me apoyan un montón para poder bailar y ya me estoy acostumbrando al talento de ellos, ya somos como familia. Pero a esta pista quiero agradecerle porque me da la posibilidad de compartir con artistas tan increíbles”.

“Eso me emociona y lo disfruto un montón, y es una experiencia que llevo en mi corazón para toda la vida. Estoy muy feliz”, cerró Saccone, visiblemente movilizada y feliz por estar en el certamen de eltrece.