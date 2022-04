Viviana Saccone criticó a quienes trabajaban en su casa, la fulminaron y reaccionó: "Yo soy nieta de albañil"

Viviana Saccone, que se lució en La Academia, generó polémica al quejarse del grupo de albañiles que está trabajando en su casa.

Los trabajadores faltaron por la lluvia y Viviana hizo un fuerte descargo en Twitter que los usuarios no dejaron pasar.

"‘Te aviso que hoy no vamos, los muchachos no se quieren mojar así que para ir solo no voy. No’ vemos mañana’ (sic). Firmado: el pintor. La cultura del trabajo...".

"Igualmente, tengo que decirlo, trabajan muy bien. Pero hoy tenían que preparar toda la pared. Están trabajando hace tres semanas y tengo todo dado vuelta...”.

"A mí me noqueó el ´los muchachos no se quieren mojar´ (el trabajo es interior y no solo pintura)”, aclaró Viviana en la red social.

VIVIANA SACCONE LE HIZO FRENTE A LAS CRÍTICAS TRAS SU QUEJA

Los usuarios de Twitter la criticaron fuerte por haberse quejado del faltazo de los albañiles. Entonces, ella salió a ponerles los puntos.

"Ofrecele a los trabajadores la posibilidad de usar el baño, facilitarle toallas, que se cambien con ropa seca, (un café sería todo un gesto) y vas a ver que no pierden el día de trabajo. Los pintores no tenemos motorhome y catering en nuestro laburo”, le dijo una persona.

"Lamento su mala experiencia pero acá toman mate, les compro factura, gaseosa, usan el baño tranquilamente y el viernes tienen asadito”, contestó ella, contundente.

Y se despidió haciendo una aclaración.

"Gente, hay opiniones de todo tipo en relación a mi tuit del pintor. Yo aclaro que soy nieta de albañil, crecí entre fratachos, sé de qué se trata. Me hizo gracia el tuit de quién no venía por no venir solo”.

"Obvio que pueden faltar por la lluvia. De hecho no es la primera vez que faltan y por otros motivos. Subí el mensaje porque me hizo gracia. Está todo bien con esos chicos que son buenos y trabajan de primera”, cerró, desdramatizando la situación.