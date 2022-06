Virginia Gallardo opinó filosa sobre el extravagante look de Valeria Mazza: "Si yo hubiera ido con esa cola de pelo, me matan"

La celebración de Para Ti dio paso al análisis de la moda de las figuras que dijeron presentes al evento. Y Virginia Gallardo no dudó en opinar filosa del look que escogió Valeria Mazza para la ocasión.

Con la foto de la modelo en pantalla, la panelista de Intrusos expresó, al ver la larga cola de cabello que usó Mazza y las gafas de sol: "El pelo cual Rapunzel... ¿Y esos anteojos de noche? Capaz es tendencia".

Atenta a la observación de Gallardo, la diseñadora Paz Cornú, invitada para opinar de la moda, miró el despampanante vestido de Valeria y comentó: "Ella tiene dos estilos. Uno más rococó y otro más natural. Es tan bella, tan fina, que no necesita mucho más".

Sin embargo, Virginia Gallardo mantuvo su picante mirada sobre el look de modelo: "A mí me pasa que si yo hubiera ido con esa cola de pelo, me están criticando hasta el año que viene. A ella no le van a decir nada porque es Valeria. A mí me matan".

EL LOOK DE VALERIA MAZZA EN LA FIESTA DE PARA TI

Valeria Mazza fue homenajeada por la revista por ser la modelo que más tapas protagonizó en Para Ti. Siempre distintiva, la figura lució un vestido de tul verde, con capas y volados, del diseñador Jorge Rey.

Valeria fue acompañada por su marido, Alejandro Gravier, y por sus hijos Tiziano, quien se está recuperando de la operación en la mandíbula tras el ataque callejero que sufrió en Rosario, Benicio y Taina.

Fotos: Movilpress.