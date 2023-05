Violeta Urtizberea mandó al frente a Juan Ingaramo y reveló por qué le dice Nacha Guevara: "Se seca el cuerpo con un secador de pelo y a mí me desespera"

En medio de la felicidad que vive con Juan Ingaramo, cuyo fruto de ese amor nació Lila, Violeta Urtizberea no dudó en mandar al frente al hombre que conquistó su corazón en una imperdible mano a mano que tuvo con Fer Dente en Noche al Dente, el programa que conduce por América.

“Cuando lo conocí a Juan, yo estaba con otro novio, esa es una realidad, pero simplemente me había parecido lindo. Y cuando se enteró que me separé, me escribió y ahí arrancó la cosa. Me puso ‘¿vamos a merendar?’, y yo peor le contesté que vayamos con un amigo que tenemos en común. Cualquier cosa”, comenzó diciendo Violeta.

“Yo me había separado hace poquito, era mucho encontrarnos cara a cara. Después hicimos un asado en casa, la gente se fue retirando y tardó un montón en darme el primer beso, fue como a las 6 de la mañana. Él me dijo que estaba disfrutando de que no suceda. Como sabía que iba a suceder, fue como ‘a fuego lento’”, agregó.

"Juan es una diva. Con esto te digo todo, él se seca el cuerpo con un secador de pelo, a mí me desespera. Pero bueno, ya está. No se puede todo, ¿no?". G-plus

Por último, ante la consulta del presentador sobre por qué le dice Nacha Guevara al cantante, Violeta cerró, entre risas: “Porque es una diva. Con esto te digo todo, él se seca el cuerpo con un secador de pelo, a mí me desespera. Pero bueno, ya está. No se puede todo, ¿no?”.

Más sobre este tema China Suárez y Violeta Urtizberea hicieron causa común sobre una costumbre que les fastidia: "Tenía que llegar el coronavirus para que la gente deje de tocar bebés ajenos"

EL EMOTIVO REENCUENTRO DE LAS ESTRELLAS

Tras el exitoso final de la tira Las Estrellas, Marcela Kloosterboer, Celeste Cid, Julieta Nair Calvo y Violeta Urtizberea se reunieron en un conocido restaurante de San Isidro para disfrutar de una cena entre amigas.

Las cuatro actrices anunciaron a sus seguidores que se iban a encontrar en sus stories de Instagram: “Yendo”, escribió Marcela mientras Celeste anunciaba su llegada al local de la zona norte.

Divertidas, las cuatro se filmaron comiendo y después compartieron los videos en sus cuentas de la red social. En las imágenes se puede ver a Julieta con un brócoli en sus manos y a Violeta saboreando papas fritas.