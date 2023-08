Eduardo Basagaña, el productor musical responsable del primer show en solitario de Karol G, ahora está desarrollando el primer Metaverso Musical de Sudamérica. El proyecto que propone a Latinoamérica como el hogar de la Web 3.0 y artistas en 3D, todavía es un fenómeno que para muchos parece de ciencia ficción.

QUÉ ES EL PRIMER METAVERSO MUSICAL DE SUDAMÉRICA

El ambicioso proyecto consiste en la creación de una plataforma de streaming de música que estaría ofreciendo una experiencia única para los artistas sudamericanos.

El Metaverso Musical daría una variedad de servicios como la creación de sus propios perfiles, la promoción de sus canciones y la creación de contenido multimedia. Esto permitiría a cada uno de ellos conectar con sus fans de manera directa.

CEO y fundador de EB Producciones, Basagaña ha logrado gestionar giras y presentaciones de artistas como Karol G, Francisca Valenzuela, Aitana, Pimpinela y Ángela Leiva, además de poner en marcha el PWR Fest y el Tereré Fest. En 2020, lanzó la plataforma de streaming +VIVO.

EL MENSAJE DE KAROL G A ALICIA KEYS

El jueves 11 de mayo, Alicia Keys se presentó en Bogotá e invitó a Karol G al escenario para cantar a dúo dos temas: Mientras Me Curo del Cora y No One.

“La vida no para de sorprenderme. Cada día me convenzo mas de que esos 13 años de creer, de soñar y de trabajar, entre un video y otro, VALIERON TODA LA PENA!! Cada lágrima y cada celebración! Cantar canciones de ella en videos para YouTube pudo haber sido lo único que nos conectara pero Diosito es así de lindo y pues, ahí está, Alicia Keys y Karol G en el mismo escenario!” escribió Karol G en Instagram.

“@aliciakeys Gracias reina por este momento y por compartir conmigo una de las canciones más icónicas de tu carrera en mi amado país. Pdta: This Girl is On Fire”, cerró.

