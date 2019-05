El video del maltrato del Chaqueño Palavecino a un espectador que subió a cantar junto a él en Córdoba

El fuerte temperamento del Chaqueño Palavecino (59) salió a la luz el fin de semana, cuando maltrató e insultó a un cantante sobre el escenario y también debajo de él. A través de un posteo en Facebook, el cordobés Renzo Tapia se quejó del desaire que le hizo el artista en el recital en la Plaza de la Música de Córdoba cuando quiso cantar a dúo con su ídolo, tras ganar un sorteo y subir desde la tribuna.

"Muy triste la acción del Chaqueño. Realmente no sé qué habrá pensado yo solo quería darme el gusto de compartir un tema con él porque realmente lo admiraba, pero mostró su lado más feo. Después de tanto insistir me permite subir a cantar, pero nunca dejó su denigramiento de lado, sin nombrar los desprecios y malos gestos", lamentó Tapia.

Tal como se ve en el video, el músico recriminó al Chaqueño: "Cuando me acerco a despedirme y agradecerle termina diciéndome que si quiero cantar que me busque un grupo. En el momento pensé que era todo un chiste, hasta que empezó a insultarme. La verdad es que no termino de entender su enojo, si él me da el permiso de subir, ¿qué necesidad tiene de comportarse así? ¿O será que se enojó porque al dejarme solo pensó que no iba a saber qué hacer? ¿O porque la gente respondió con aplausos y gritos?".

"Simplemente me llevé una gran desilusión del que alguna vez fue mi ídolo. Solo quiero agradecer y destacar el profesionalismo de todos sus músicos, fue un gusto y un honor haber tocado con semejantes monstruos", concluyó. Carla, la pareja de Renzo Tapia, fue aún más dura con Palavecino: "Lo creímos un grande y terminó siendo un pobre diablo. Ponerse a la altura de una persona que solo admira su música y deseaba cumplir su sueño 'de cantar con el Chaqueño' ¿Quién te creés que sos? Humillar, insultar, y ser un mal gestado con solamente una persona del público que quería cumplir su sueño".

El descargo del Chaqueño Palavecino a través de Instagram

"Muchas otras cosas pasaron este fin de semana sobre los escenarios… Es una pena que siempre toda la atención esté sobre lo malo. Es una pena que la mentira tome siempre partida. Es una pena que personas que están hablando de destrato e insultos (lo cual es mentira), sean las mismas que hayan estado interrumpiendo todo un show, no solo nuestro, sino de cada artista que subió a compartirlo. Hablan de respeto cuando es lo que menos tuvieron, pese a que se les explicó que lamentablemente no teníamos más tiempo, dado que eran muchos los que se habían anotado para participar, y siguieron gritando e insistiendo para hacerlo. Así y todo se les dio un lugar para mostrarse y compartir su arte".