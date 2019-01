En noviembre del año pasado Francisco Delgado y Barby Silenzi se enfrentaban en los medios después de que la bailarina anunció que le iba a iniciar acciones legales a su ex por la cuota alimentaria de Elena (3), su hija, y el régimen de visitas. Sin embargo, hoy la relación parecería estar menos tensa.

El actor compartió en Instagram un video de la fiesta de cumpleaños que tuvo la hija de ambos en junio del año pasado, en el que aparece con la bailarina muy mimosos con su nena. “Ataque de besos a la pequeña con @barby_silenzi”, escribió en la publicación el modelo y recibió como respuesta un me gusta y varios emojis de corazón de su expareja.

El actor está viviendo en México y el conflicto con Barby se inició cuando él decidió irse de nuestro país: “No me pidió un régimen de visita para Elena. Con Francisco hay muchas cosas que solucionar, no solo la plata de Elena. Es más que nada para organizarle la vida a ella y que quede todo claro. Él al no vivir en Buenos Aires no está tanto con ella. El trámite en la Justicia ya está encaminado”, había dicho ella, mientras que él le remarcó que siempre había cumplido con la cuota alimentaria.

Todo por su hija: la foto de Francisco Delgado y Barby Silenzi, juntos en el cumpleaños de Elena.

Foto: Instagram