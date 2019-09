El video de la exmujer de Marcelo Gallardo, tras la versión de romance con Alina Moine: "Actitud frente a la vida"

A un mes de que comenzara a tomar fuerza el rumor de que Marcelo Gallardo (43) habría iniciado una relación amorosa con la periodista deportiva Alina Moine (39), la exmujer del director técnico de River, Geraldine La Rosa (43), compartió un video en Instagram, en el que se mostró con una postura positiva haciendo ejercicios en la playa.

"Buena semana. Actitud frente a la vida, que es bella y vale la pena vivirla", escribió Gerladine al pie de la publicación, entrenando su cuerpo a dos meses de dar a luz a Benjamín Keanu, el cuarto hijo de Gallardo.

Cuidadosa de su vida privada, la versión de romance y posterior separación del exfutbolista llevó a Alina a romper el silencio en Ciudad: "No me gusta hablar de mi vida personal y menos dar detalles. Solo te voy a decir que nada de lo que dijeron es verdad. Me molesta verme envuelta en este tipo de noticias", dijo Moine, dejando entrever que nunca existió un vínculo amoroso con Gallardo.