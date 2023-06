El video de China Suárez y Lauty Gram, juntos en Uruguay: "Él le dio un beso en un shopping de Montevideo"

Luego de que algunos posteos alimentaran los rumores de romance, Estefi Berardi difundió un video donde se ve a Eugenia “La China” Suárez y Lautaro González Cadícamo (más conocido como Lauty Gram) juntos en Uruguay.

La panelista reveló que una amiga capturó infraganti a los jóvenes en el país vecino donde Eugenia viajó para filmar una película: “Estamos hablando de la China Suárez y Lauty Gram, juntos en el shopping de Punta Carretas de Montevideo”, comenzó diciendo la angelita.

“Ahí es cuando se iban porque ella estaba sola en un local y él llega directo a la caja y le da un beso”, agregó, dejando en claro que los cantantes ya no esconden su historia de amor, a pocas semanas de que ella le haya puesto punto final a su historia de amor con Rusherking.

“Mi amiga logró captar esa imagen. Se fueron juntos”, cerró Berardi, mientras los protagonistas de esta historia aún optaron por no oficializar su relación un dar a conocer su vínculo amoroso.

CHINA SUÁREZ COMPARÓ LAS RELACIONES QUE TIENE CON NICOLÁS CABRÉ Y BENJAMÍN VICUÑA

Más enamorada que nunca de Rusherking, Eugenia “la China” Suárez no dudó en hablar de los vínculos que tiene con Nico Cabré, con quien tiene a Rufina; y la diferenció de la que mantiene con Benjamín Vicuña, padre de sus pequeños Magnolia y Amancio.

Indagada por Santiago Riva Roy sobre si sus declaraciones de amor a su actual pareja son con palito incluido para sus ex, Eugenia se confesó en una nota que dio para Socios del Espectáculo: “¡No! Lo que pasa es que hay gente que piensa que obra así, como que es vengativa. Yo no tengo nada. Todo lo que tuve que hablar con mis exparejas, lo hablé en su momento y no soy una persona que viva con la espina o con ‘vos me hiciste’, ‘yo te hice’. Todo lo que tuve que hablar lo hablé con ellos en persona, tengo hijos increíbles, y todo lo que tengo que hablar lo hago en privado, eso es algo más de la prensa”.

Por otro lado, la China se divirtió al contar los consejos que le da a Cabré sobre las publicaciones que sube a las redes sociales. Sin embargo, a la hora de referirse a Vicuña remarcó: “Está todo bárbaro. Lo que pasa es que con Nico pasó mucho tiempo y es lógico, las relaciones se construyen, todas las relaciones y los vínculos y no es algo mágico. Yo le tengo respeto, es el papá de mis dos hijos”.

“A lo mejor, alguien tiene más afinidad con uno que con otro y es parte de la vida”, cerró la actriz y cantante, sin esquivar las consultas que le hicieron sobre su historial amoroso, los cuales fueron de público conocimiento.