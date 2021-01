Vicky Xipolitakis se vistió de blanco e incomodó a Martitegui en MasterChef: "¿A vos te gustaría casarte por iglesia?"

La “historia” entre Vicky Xipolitakis y Germán Martitegui en MasterChef Celebrity parece estar llegando a momentos culminantes, tal como la competencia de cocina. En la gala de definición de finalistas la Griega apareció con un vestido blanco que hizo que Santiago del Moro terminé haciendo la pregunta de rigor: “¿Querés casarte?”. ¡Y el chef más malvado quedó en el medio!

Germán:- Nunca me casé. ¿Vos?

Vicky:- No, yo tampoco.

Santiago: ¿Nunca te casaste, Vicky?

V:- Sí. (risas)

G:- Ah, me estás engañando. Estás vestida de blanco y me engañás. (risas)

V:- ¡Pará! Nunca me casé por iglesia y el civil fue un papel, así que no lo sentí. Me falta la iglesia que me encanta. Es mi real casamiento. ¿A vos te gusta ese?

G:- No.

V:- Ah… Es divino.

(Risas de todos)

V:- ¿Y el civil sí te gusta?

G:- Sí. La fiesta me gusta más que nada.

V: ¡Ehhhh!

¡Mirá el divertido momento de Vicky Xipolitakis y Germán Martitegui en MasterChef Celebrity!