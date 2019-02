En 2018, el Bailando cruzó el camino laboral de Mica Viciconte (29) con el de Florencia Peña (44). La actriz debutó en el jurado del certamen y protagonizó más de un intenso cara a cara con la exparticipante de Combate.

Concluido el programa de Marcelo Tinelli, los roces entre ellas no sólo no se limaron, sino que se incrementaron. La vedette de Nuevamente juntos dijo que había sentido "decepcionada" por Peña tras su paso por el certamen de ShowMatch. Y la actriz respondió: "No me lastima este tipo de declaraciones. Me lastimaría de un par actor que diga algo sobre mi artísticamente. Mica no es una actriz ni es una artista. Yo soy una actriz. No la siento una par, para nada. Creo que es una mediática que puede llegar a hacer algo con su historia, pero eso lo dirá el tiempo. Necesita más tiempo".

"Me ningunea, dice que no sabe quién soy... Flor con un libreto es muy buena, sin un libreto no. Para mi ella es mala y tiene un pensamiento antiguo". G-plus

Lejos de amedrentarse, la novia de Fabián Cubero respondió molesta: "Desmerece el trabajo de los que recién arrancan. Que agradezca que estuvo en Casados con hijos y que en el día de hoy sigue estando en la tele... Ella cree que todos los artistas son importantes y todos los demás no. Entonces, yo tendría que ser más importante que ella porque salvo vidas (Viciconte es guardavidas). Tiene un problema con la trayectoria, tiene un pensamiento antiguo y tiene que mejorarlo", manifestó Mica, sin ocultar su fastidio, en nota con Intrusos.

"Me ningunea, dice que no sabe quién soy... Ella con un libreto es muy buena, sin un libreto no es buena. Para mi ella es mala, tiene un pensamiento antiguo... Y yo no entré al medio para ser actriz, a mí me tocó. Llegué de la nada. Soy guardavidas y profesora de educación física. No me pongo el título de artista o mediática. Hoy mi carrera está probando varios lugares, pero no tengo que tirar el currículum. Y si me pongo a pensarme con su pensamiento tengo que decir: 'Soy más importante que ella porque salvo vidas'. Es una ridiculez pensar así", cerró Mica Viciconte, enojada con Florencia Peña.