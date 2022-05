Verónica Ojeda reveló la charla privada que tuvo con Claudia Villafañe por el homenaje de los Martín Fierro a Maradona

La entrega de los premios Martín Fierro contó con un homenaje especial que le realizó Aptra a Diego Maradona, fallecido en noviembre del 2020, con la presencia de Valeria Lynch y de Dieguito Fernando, cuya participación se frustró.

"Yo pensé que iban a subir al escenario. La idea original era homenajearlo y que estuviera parte de la familia, o los que quisieran ir", dijo Luis Ventura en Mañanísima, dando lugar a especulaciones sobre la posibilidad de que Claudia Villafañe haya hecho ese pedido.

Y si bien la mamá de Dalma y Gianinna negó haber estado involucrada, y Luis Ventura haya justificado a la producción del evento aduciendo “una cuestión de tiempos”, fue Verónica Ojeda quien negó cualquier intervención de Villafañe.

VERÓNICA OJEDA REVELÓ QUE HABLÓ CON CLAUDIA VILLAFAÑE SOBRE LA PARTICIPACIÓN DE DIEGUITO FERNANDO EN EL HOMENAJE A MARADONA

“Me dijeron que ‘por motivos familiares’ Dieguito no iba a poder subir. Yo les dije que no había ningún problema familiar pero nunca me dijeron qué motivos eran. Con Claudia y las chicas nos tenemos un respeto, y de hecho he hablado con Claudia en días anteriores, y ella también sabía que Dieguito iba a subir”, explicó Ojeda en Intrusos.

“No sé si está bueno contarlo, pero para aclarar que Dieguito iba a subir porque hablamos de la posibilidad de que el nieto (por Benjamín Agüero) pueda subir con Dieguito. Yo le dije que hable con la mamá para ver si era posible porque hubiera sido genial, muy emotivo”, agregó.

“Las dos hablamos, la idea estaba y sabíamos que Dieguito iba a subir al escenario. No sé qué pasó después, que hubo una mano negra de parte de la producción de Telefe, o no sé qué pasó, pero dijeron que Dieguito no subía”, explicó Verónica.

“Habíamos armado para que Dieguito suba solo y yo iba a estar al costado por si él se trababa o se ponía nervioso o no le salían las palabras, y yo iba a estar abajo para guiarlo”, cerró la ex de Diego Maradona.