Verónica Ojeda regresa a la Argentina con Dieguito Fernando: explosivas versiones sobre una pelea con Maradona

Diego Maradona (58) está envuelto en un nuevo escándalo familiar. En esta oportunidad, la otra protagonista de la polémica es Verónica Ojeda (39), mamá de su hijo menor Dieguito Fernando (6), quien desde desde comienzos de febrero estaba instalada en México junto a él.

Desde Twitter, el periodista Lío Pecoraro aseguró que Diego habría echado a Verónica de su casa en México, y luego publicó un audio de Maradona insultándolo por dar esa información.

Ambrosino: "En esta momento Verónica está regresando al país, vivió una situación de suma violencia con Diego. Me dicen ‘se puso muy violenta la situación allá, se pasaron todos los límites tolerables'" G-plus

Por su parte, Daniel Ambrosino reveló en Intrusos que Verónica está regresando al país con su hijo: “En esta momento ella está regresando al país, vivió una situación de suma violencia con Diego Maradona. Después de una pelea con Maradona, Ojeda se está tomando un avión. No me especifican exactamente qué pasó. Se está volviendo con el nene y sus padres. Me dicen ‘se puso muy violenta la situación allá, se pasaron todos los límites tolerables. Va a ser la propia Verónica la que de detalles de toda esta situación’”.

Rial: "Ojeda lo encontró varias veces hablando con Oliva. Rocío lo puede sexualmente. Él viene mañana al país porque se va a operar el hombro y se va a instalar en Nordelta" G-plus

Débora D’Amato agregó: “La cuestión de violencia no tenía que ver con Verónica, sino con el nene. Había muchas diferencias entre ellos”. Y el panel recordó que días atrás se dijo que la mamá de Ojeda se había descompensado, angustiada por el trato de Maradona con Dieguito Fernando.

Además, Jorge Rial contó que Diego también volverá al país por una cirugía e involucró a Rocío Oliva en el escándalo: “Diego habla con Oliva. Ojeda lo encontró varias veces hablando con Oliva. Rocío lo puede sexualmente. Él viene mañana porque se va a operar el hombro con el Dr. Batista. Se va a instalar en Nordelta y se queda hasta el 1° de junio, porque acaba de renovar contrato con el Dorados. Todos calculan que va a haber un encuentro con Rocío, y que sigue enganchado”.