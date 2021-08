Verónica Ojeda expuso a una de las hermanas de Diego Maradona al poner al aire un polémico audio que le había enviado: "¿Qué más quieren?"

Verónica Ojeda puso al aire un audio que Ana, una de las hermanas de Diego Maradona, le envió tiempo atrás. En diálogo con Polémica en el Bar, la mamá de Dieguito Fernando habló de los dichos de las hermanas del astro y dejó al descubierto a una de ellas al hacer público un audio en el que habla mal de Rocío Oliva.

“Las hermanas la verdad que son un cachivache, dijeron cualquier barbaridad porque no es así. Tanto con Claudia o conmigo, siempre tuvieron relación, no es que nosotras no existíamos en la vida de los Maradona, Claudia tiene dos hijas con Diego y yo tengo a Dieguito. Se tiene que hacer tratar esa mujer porque primero dice una cosa y después otra”, expresó en la emisión de América.

Ojeda se mostró indignada después de la aparición de Ana, Kitty y Cali Maradona en televisión, sobre todo por los dichos en su contra y a favor de Rocío Oliva. En la entrevista que Luis Novaresio les hizo en Debo Decir, Cali Maradona se refirió a Oliva como el gran amor de Diego; Kitty por su parte definió a Ojeda solo como la madre de Dieguito Fernando y afirmó que “no representó nada más”.

Más sobre este tema Las hermanas de Diego Maradona, durísimas con Dalma y Gianinna: "Claudia Villafañe no las crió muy bien porque ellas nos tratan mal"

Tras estas declaraciones, la pareja de Mario Baudry exhibió el audio en el Ana Maradona destruye a Rocío y a su familia: “¿Estás mirando Intrusos? Esta tarada de la Tauro… lo único que yo no tengo el número sino la llamo y le digo. Más de lo que le dio, le dio una casa a la madre, un auto, casa y departamento a ella, una camioneta, un puesto de diario al borracho ese con la madre… ¿qué más quieren?”.

Finalmente, Verónica Ojeda manifestó: “Qué se pongan de acuerdo, o la quieren o no la quieren”.