A mediados del año pasado, surgieron rumores de crisis de pareja entre Verónica Lozano y Jorge “Corcho” Rodríguez luego de que el empresario fuera involucrado en la investigación judicial de las causas de Odebrecht y de los cuadernos de las coimas K.

En ese momento, Vero desmintió la versión de separación con Ángel de Brito: “Divorciarme no. Estoy lejos de eso. Estoy muy al lado de él, muy compañera. Somos una familia muy bonita”. Y se refirió a la situación judicial de su pareja: “Me hincha los huevos, me angustia, me estresa, me rompe las pelotas porque la situación no es linda”.

"No suelo entrar en ese tema. Sólo diré que sigo eligiéndolo y acompañándolo todos los días de mi vida. Somos una gran familia" G-plus

Entrevistada por revista Gente, que la tiene como figura de su más reciente portada, Lozano contó cómo se encuentra hoy con “Corcho” tras once años de pareja y las versiones de crisis.

“¿Cómo se vive su situación en la diaria?”, preguntó el periodista. Y ella respondió: “No suelo entrar en ese tema. Sólo diré que sigo eligiéndolo y acompañándolo todos los días de mi vida. Somos una gran familia”, dejando en claro que la pareja se encuentra unida.