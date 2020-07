Ventura lanzó una explosiva versión sobre la separación de Tinelli y Valdés: "Ya hay tres candidatas, dos son del mundo del Bailando y una ‘tapada’"

Un día después de que Marcelo Tinelli y Guillermina Valdés confirmen el final de su relación de 8 años, Luis Ventura agitó la mañana de Informados de todo al lanzar una picante versión en medio de la noticia de la separación que relacionaría al conductor con tres mujeres.

“Ya hay tres candidatas. Dos del mundo del espectáculo y una millonaria. Ya te lo digo. Si las versiones son ciertas o no yo, no lo sé, no puedo confirmarlo”, empezó diciendo el periodista. “Dos de ellas son personas que aparecieron en el Bailando en determinado momento y la tercera es una ‘tapada’ porque no tiene reconocimiento público, pero tiene muchos millones de pesos en el banco”, detalló.

Ventura: "Dos de ellas son personas que aparecieron en el Bailando en determinado momento y la tercera es una ‘tapada’ porque no tiene reconocimiento público, pero tiene muchos millones de pesos en el banco". G-plus

En la misma línea, el cronista del ciclo Pablo Layús agregó más información sobre el rumor. “Tengo nombres, muy parecidos a los que está dando Luis me parece, y hay una de ellas que está haciendo las valijas porque no está ahora en Buenos Aires, pero primero tendría que separarse también. Sería otro escándalo”, contó el periodista.

Más sobre este tema Fuerte respuesta de Guillermina Valdés ante las críticas de una seguidora a su familia con Tinelli : "Cuánta maldad"

Para terminar, Ventura agregó que su información “son versiones no confirmadas”, pero que por lo pronto había dialogado con el conductor y reprodujo la charla.“Le dije a Marcelo ‘si te falta una camita acá en Lanús la tenés’. Si supieran la cantidad de amigos que pasaron por este departamento...”, finalizó Luis Ventura lanzando una explosiva versión sobre la separación de Marcelo Tinelli y Guillermina Valdés.