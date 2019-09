Valeria Degenaro quiere congelar sus óvulos: "De buscar un donante, me gustaría que tenga un prototipo de belleza como Mirko"

Los tratamientos de fertilización asistida y la posibilidad de llevar adelante un embarazo a partir de una donación de esperma u óvulos y demás modalidades, como el vientre subrogado, lo cambiaron todo para quienes quieren tener un hijo y no cuentan, por elección o por circunstancias de la vida, con un par del sexo opuesto dispuesto a la misma aventura.

En la farándula local, así lo hicieron Juanita Repetto, Luciana Salazar, Marley y Flavio Mendoza, por citar algunos famosas. Separada hace siete meses de su última pareja, Valeria Degenaro (38) afirmó en el ciclo radial El show del espectáculo que está en sus planes ser madre soltera, proyecto que piensa concretar arrancando por un primer paso: congelar sus óvulos.

Pero fue un poco más allá, porque dijo que de buscar un donante, aseguró que le gustaría que fuese parecido a... ¡Mirko, el hijo de Marley!

"El proyecto que tengo ahora es de congelar los óvulos. Tengo que pensar en un método de fertilización y si tengo que buscar un donante, lo busco con un prototipo de belleza como Mirko", lanzó la modelo, que en su última relación perdió un embarazo el año pasado.

"Tengo que pensar en un método de fertilización y si tengo que buscar un donante, lo busco con un prototipo de belleza como Mirko". G-plus

"Hace siete meses que estoy soltera, me dejó. Soy celosa, intensa, me duran poco. Quizás me fijo en hombres equivocados", reconoció Degenaro, que en el pasado tuvo un romance con Cristian Castro, de quien opinó que, de prosperar el vínculo, con él hubiera salido "un hijo lindo".