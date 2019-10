Valeria Archimó, tras su escandalosa pelea con su ex Marín frente a la prensa: "Me pregunta si estoy con otro"

El pasado 7 de julio, Guillermo Marín sorprendió al anunciar públicamente su separación de Valeria Archimó tras ocho años juntos, durante los cuales se convirtieron en padres de Ámbar, en 2015. A casi cuatro meses de la noticia, la bailarina y el empresario coincidieron en la premiere de Crímenes imposibles, el nuevo filme de Fede Bal.

Allí, en medio del hall del cine del shopping Dot y delante de los medios, Archimó y Marín protagonizaron una fuerte pelea. “No hace falta que te pongas despreciativo hacia mí. Vos no tenés ganas de saludarme porque vos estás histérico. ¡Nos separamos hace dos meses! Y eso fue al mes de separados, y con razón. Entonces, tranquilo, porque me estás acosando todos los días... En algún momento voy a estar con un tipo”, fue lo que Valeria le dijo a su exmarido y quedó registrado por la cámara de Confrontados.

"No no estoy con nadie, la verdad, estoy muy en mi casa. No estoy con nadie, pero en algún momento voy a conocer a alguien o voy a querer estar con alguien. Estamos separados, entonces eso es lo que le dije". G-plus

Luego del fuerte cruce, la periodista Brenda Caretto le preguntó a la bailarina por el tenso momento. “Yo no estoy con nadie, la verdad, estoy muy en mi casa. Me pregunta seguido si estoy con otro. No estoy con nadie, pero en algún momento más adelante voy a conocer a alguien o voy a querer estar con alguien. Estamos separados, entonces eso es lo que le dije”, contó Archimó.

“Nosotros la verdad es que estamos bien por Ámbar y llevando esta separación, que hace tres meses que estamos separados. Yo estoy en el duelo, ya estoy mucho mejor. El proceso del durante con él y estos meses fueron un duelo. Me costó y me angustié. Estoy mejor, pero de a poco”, completó.