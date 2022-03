Tucu López rompió un mito ante Sabrina Rojas: "Los hombres no siempre tenemos ganas, me ha pasado no querer"

Frente a la atenta mirada de Sabrina Rojas, Tucu López desmitificó que los hombres, o en su caso personal, siempre tenga de tener sexo, en respuesta a la pregunta de si "los hombres siempre tienen ganas".

"No. Para mí es falso. A mí me ha pasado de no tener ganas", reconoció el conductor de Emparejados. Inmutable, su pareja y coconductora se quedó en absoluto silencio y sin hacer gestos.

Lejos de juzgar al actor de Sex, Rojas razonó: "Para mí el hombre no sé si siempre tiene ganas, pero es menos selectivo. Yo me tengo que reír, me tiene que gustar. Algo me tuvo que haber pasado. El hombre es menos selectivo. Va directo, no le importa nada".

Entonces, López acotó: "Yo creo que es más subjetivo de cada persona".

TUCU LÓPEZ BROMEÓ CON LA COMIDA AFRODISÍACA QUE ENCIENDE A SABRINA ROJAS

Más tarde, al debatir sobre la eficiencia de la comida afrodisíaca, el Tucu López deschavó con ironía el alimento que no falla con Sabrina Rojas, ¡y que no es su famoso pollo de la pasión!

A pesar de que Sabrina aseguró que "es falso" que cierta comida predisponga más para mantener relaciones, Tucu la expuso.

"Vos cada vez que comés muzzarella te ponés loca", remató Tucu López ante las risas pícaras de Sabrina Rojas.