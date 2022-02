Tucu López habló de sus malas experiencias en el amor: "He sufrido mucho los cuernos"

Al Tucu López no le fue sencillo lograr formar una pareja con amor sincero como Sabrina Rojas, ya que en el pasado sufrió traiciones de que le rompieron el corazón.

"A mí me han sido infiel y me enteré de mala manera. Yo he sufrido mucho, pero es muy íntimo. He sufrido mucho los cuernos, posta. Es real", admitió el conductor de Es por Ahí.

"Y también he sido infiel en alguna relación, porque cuando era joven era como muy tiro al aire", reconoció el Tucu con picardía.

EL DOLOR DE TUCU LÓPEZ DESPUPES DE HABER SUFRIDO POR INFIDELIDAD

A corazón abierto, el ex de Jimena Barón compartió su experiencia sentimental antes de enamorarse de Sabrina Rojas.

"Hablando un poco en serio, cuando fui corneteado sentí que se me caía el mundo encima de verdad. Pensé 'de esto no me recupero más en la vida. Nunca más vuelvo a confiar'. Pero sané y ahora con Sabri estoy feliz de la vida", reveló.

"Yo me separé por muchas cosas. Eso tuvo que ver, pero fue en función de un montón de cosas más. Está bueno sanar par tener una relación linda. Pero pensé que nunca más iba a confiar en una mujer", concluyó íntimo el Tucu López.