Tucu López habló sin filtro de la foto que publicó de su ex Jimena Barón y Momo Osvaldo.

Llamó muchísimo la atención que en las stories de Instagram de Tucu López, que está en pareja con Sabrina Rojas, apareciera una foto de su ex Jimena Barón, en pareja con Matías Palleiro, jugando con su hijo, Momo Osvaldo, en una piscina.

A los pocos minutos, la imagen desapareció de su red social. Sin embargo, usuarios como Estefi Berardi y Juariu ya le habían hecho captura de pantalla y compartido, lo que hizo que se viralizara.

En este contexto, el novio de Sabrina, expareja de Luciano Castro, habló sin filtro sobre la llamativa foto de su ex que pudo verse durante varios minutos en su red social. Y explicó qué pasó.

POR QUÉ TUCU LÓPEZ COMPARTIÓ UNA FOTO DE JIMENA BARÓN Y MOMO OSVALDO

“La situación es esta: imagino que se van a sentir identificados con los que le voy a contar. Él puso su celular en su bolsillo y cuando llegó al taller observó lo que había pasado. Esta es la palabra oficial de Tucu. Cuando agarra su celular se encuentra con que había posteado esta imagen”, contó Juan Etchegoten en Mitre Live tras haber hablado con el conductor.

"Él puso su celular en su bolsillo y cuando llegó al taller observó lo que había pasado. Cuando agarra su celular se encuentra con que había posteado esta imagen". G-plus

“Yo le creo pero justo se tiene que dar que se sube una imagen de tu ex, es raro pero puede pasar, lo que él me dice es que es una tontería en definitiva lo que pasó, y a partir de eso se provocaron rumores de reconciliación”, agregó Etchegoyen.

Y cerró: "Me dice que no hay que darle mucha importancia pero sorprende la foto porque además si vos compartís una foto debería ser una imagen reciente y no esta que tiene un par de años".