Tucu López habló a fondo de la relación de Sabrina Rojas y Luciano Castro: "Lo que más quiero es que tengan un vínculo de amor y diálogo"

Tucu López habló a fondo del vínculo de Sabrina Rojas, con quien está saliendo, y su expareja, Luciano Castro, luego de que la modelo se mostrara muy compinche con el papá de sus hijos en un vivo de Instagram.

"No tengo ningún drama con nadie, por supuesto que no, es su laburo y está buenísimo. A Luciano no lo conozco, pero está todo súper bien, es el ex de la mujer con quien estoy", expresó en diálogo con la revista Paparazzi sobre Desnudos, la obra que Sabrina protagoniza con Luciano.

Súper sincero, el locutor y bailarín de Sex dejó bien en claro que desea que su novia siga teniendo un excelente vínculo con Luciano por los dos hijos que tienen juntos, Fausto y Esperanza.

"Lo que más quiero yo es que tengan un vínculo armónico de amor y de diálogo”, cerró, contundente.

Las declaraciones buena onda de Tucu se dieron después de que compartiera su primer video con Sabrina en el que se los ve a los besos, súper cómplices.