Tucu López habló a fondo de su noviazgo con Jimena Barón: "Me gustaría ser papá y que ella sea la mamá de mi hijo"

En plena cuarentena por el coronavirus, una pícara reacción de Tucu López (40) al ver que Jimena Barón (33) lo había comenzado a seguir en Instagram dio paso a un fulminante romance: el actor de la obra erótica Sex le envió por mensaje privado el emoji de un pulpito, comenzaron a charla ¡y nació el amor!

Alejada de las redes sociales desde mediados del año pasado, Jimena disfruta de su relación de pareja con el actor y locutor lejos de la exposición. Sin embargo, el reciente reestreno de Sex llevó a que Catalina Dlugi le pregunte al Tucu detalles súper íntimos de su vínculo con Barón, en Agarrate Catalina por La Once Diez.

"En la pandemia te enamoraste", le dijo la periodista. Y él respondió: "Mi balance en ese aspecto es súper positivo. Con Jime nos hemos conocido y hemos construido algo que está muy lindo y disfrutamos los dos. Estamos muy felices. Para mí la pandemia estuvo muy bien".

Sin planes de convivencia y disfrutando de su amor en casas separadas, Tucu López confesó que desea ser papá en el futuro, si la relación con Jimena Barón avanza felizmente: "A mí me dan ganas de ser papá. Tengo ganas de ser papá hace tiempo, pero, simplemente, con mis parejas anteriores no fluyó y no llegamos a ese momento. Acá si todo fluye y es todo alegría, por supuesto que me gustaría ser papá y que Jime sea la mamá de mi hijo o hija".

Con el corazón contento, el locutor agregó: "Jime ya es mamá, pero ese lugar es un lindo momento para una pareja que está bien. A mí me gustaría, tengo 40 años. Con ella charlamos de todo un poco, pero no es un proyecto a corto plazo".