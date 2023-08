Coco Sily y Cecilia “Caramelito” Carrizo se separaron tras un mes de noviazgo. Ella, sincera, contó que retomará la relación con su expareja y padre de sus hijos.

En este contexto, el humorista admitió que está muy angustiado por su ruptura amorosa. "Estoy triste, cursando la tristeza normal después de una separación. Ella es un amor, es un sol. No hubo ningún inconveniente. Hacía poquito tiempo que estábamos juntos", expresó, sincero, en diálogo con Intrusos.

"No voy a negar que en ese tiempo me enamoré, pensé que íbamos a tener una pareja divina y eso no sucedió. Ella tomó la decisión, le pasaron muchas cosas en los últimos años. Es entendible, fue un matrimonio de muchos años".

La tristeza de Coco Sily tras su separación de Caramelito Carrizo: "Pensé que íbamos a tener una pareja divina"

COCO SILY, SORPRENDIDO ANTE LA DECISIÓN DE CARAMELITO DE TERMINAR EL NOVIAZGO

Antes de cerrar, el humorista admitió que le sorprendió que la exanimadora infantil lo dejara para volver con el ex, con quien estuvo en pareja más de dos décadas.

"Estamos todos sorprendidos, incluyo yo, pero no hay ningún problema. No hemos discutido, ella plantea una situación que está viviendo. Yo lo entiendo y doy un paso al costado. Le deseo lo mejor del mundo. Tiene cosas para recomponer, para sanar, y ojalá le pase porque es una mujer increíble".

