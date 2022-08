Tremendo vaticinio de Estefi Berardi sobre Rodrigo de Paul y Tini Stoessel: "Para mí él va a terminar volviendo con Camila"

La explosiva versión de crisis entre Tini Stoessel y Rodrigo de Paul llevó a que Estefi Barardi lance un explosivo vaticinio sobre el futuro de la pareja, en el que puso en escena a Camila Homs, exnovia del futbolista y madre de sus dos hijos.

"Parace que entre Tini y Rodri no está todo súper bien como creemos de afuera", dijo la panelista de Mañanísima (lunes a viernes, 10 horas, por Ciudad Magazine).

Y continuó: "A Tini le cuesta un poco congeniar los dos mundos. Él viene con niñitos... Yo creo que Camila y Rodrigo van a terminar volviendo, en algún momento".

EL DETRÁS DE ESCENA DEL VATICINIO DE ESTEFI BERARDI

El personal vaticinio de Estefi Berardi no fue azaroso, la panelista lo relacionó a la información que le llegó sobre el nuevo noviazgo de Camila Homs con Charly Benvenuto, quienes tendrían una fría relación amorosa, a tan solo dos meses de blanquear la relación.

Luego de ver fotos de Camila y Charly, en sus primeras vacaciones juntos en España, la panelista habló con una persona que los atendió en su estadía, y reveló: "Esta persona me dijo: 'Los vi aburridos a más no poder. Ni hablaban. En la comida ella estaba todo el tiempo con el teléfono. No había miradas, ni besos, ni abrazos, ni nada'".

Y sumó: "Me dijo que no los vio muy apasionados. Si esto no te sale al principio de la relación... A mí me resultó raro".