Tremendo palito de Lizardo Ponce a Rocío Marengo, tras arrepentirse de su renuncia a ShowMatch: "Así no habla al ped…"

Un enfrentamiento que tuvieron Rocío Marengo y Lizardo Ponce parece que se reavivará en La Academia de ShowMatch. Ambos se habían peleado luego de que la exparticipante de MasterChef Celebrity había criticado con dureza a los influencers. Ahora él aprovechó para lanzarle un palito.

Todo comenzó cuando Lourdes Sánchez anunció en La previa del show (Ciudad Magazine, lunes a viernes 19 hs) que bailaba esa noche en el certamen la actriz, luego de que amenazó con renunciar.

“Estaba muy enojada. Rocío Marengo baila esta noche y ojalá que entre así no hay ningún tipo de lío”, comentó la coconductora del ciclo y su compañero aprovechó el momento. “Así no habla al pedo, Rocío Marengo. Ojalá entre en la pista. En quinto lugar va a estar Barby Franco que espero que no se vaya enojada como se fue Marengo el otro día”, lanzó, filosísimo.

"Así no habla al pedo, Rocío Marengo. Ojalá entre en la pista". G-plus

El influencer se había enfrentado a la exvedette luego de que ella expresó su molestia por la aparición que habían tenido en la televisión. "Los jóvenes creen que por cuatro millones de seguidores son Gardel", había dicho, desatando un ida y vuelta con el flamante concursante del certamen de Tinelli.

Más sobre este tema Rocío Marengo, filosa con Lizardo Ponce: "Los jóvenes creen que por cuatro millones de seguidores son Gardel"

¿Se sacarán chispas en la pista de La Academia? La chicana de Lizardo Ponce a Rocío Marengo.