Tremendo exabrupto del Turco García en medio de su pelea con Martín Salwe en El Hotel de los Famosos: "Salgo de acá y te agarro a trompadas"

La última edición del Todos contra todos en El Hotel de los Famosos fue de las más picantes desde que comenzó el reality de eltrece que, en esta oportunidad, terminó en un tremendo cruce del Turco García con Martín Salwe con exabrupto incluido.

Todo comenzó con un descargo de uno de los últimos participantes en ingresar al programa que no pasó por alto el gesto del locutor: “¿Por qué hacés así, bolu…?”, quiso saber el Turco al ver a Martín haciendo como si estuviera anotando algo en su mano.

“Me pica la mano, si no tengo lapicera”, argumentó Salwe. Pero García no se quedó tranquilo con su respuesta y disparó sin filtro: “¿Y por qué anotás? No te hagas el vivo conmigo, en serio, porque yo salgo de acá y te agarro a trompadas, tarad… No me faltes el respeto. ¿Dale? Que yo no soy ni los que se fueron ni los que se quedaron. Respetá, porque después cruzo la puerta y te cag… a trompadas, me chu… un hue.... Cerrá el or… conmigo, pendej…”.

Por último, sin querer entrar en la discusión, el joven explicó fuera de la reunión qué fue lo que quiso hacer: “Yo siempre jodo con que Lissa Vera actúa mucho y hago como que anoto la cantidad de veces que actúa. Y le hago la seña a Sabri (Carballo) como diciendo ‘Sabri, anótate ésta. Otra vez, Lissa actuando’. Y el Turco piensa que es para él”.

¡Qué momento!