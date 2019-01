Un móvil con Beto Casella desde Mar del Plata terminó en un inesperado cruce del conductor con Matilda Blanco en Hay que ver, el ciclo de El Nueve conducido por José María Listorti y Denise Dumas. ¿El motivo? Yanina Latorre, una de las históricas enemigas del animador de Bendita, que terminó en un filoso cruce con la crítica de moda.

Matilda le criticó a Casella los términos con los que llaman a Yanina Latorre en Bendita. Y el conductor le devolvió: "¿Habla Matilda, la que critica a la gente por la ropa? ¿La que hace llorar a la gente por cómo está vestida o por mal vestida? ¿Te das cuenta como es la tele? Matilda nos dice cómo hay que tratar a la gente, estamos perdidos". G-plus

“De las cosas que le dicen en las redes a Yanina, decirle ‘loro barranquero’ es un apelativo hermoso, suave, familiar y cariñoso”, aseguró el conductor, luego de que Fernanda Iglesias cuestionara que llamen así a la panelista en los informes de Bendita. Y Matilda disintió con Beto: “No está muy bueno eso, si no somos como ella”, le dijo, dando el puntapié a un fuerte cruce.

Matilda: "Yo no le digo a la gente ni que es vieja, ni que es fea, mala o gorda. Yo no le digo esas cosas a la gente. Les digo ‘elegiste mal’ y es un chiste, vos lo tomás como querés. Es mucho peor decirle ‘vos sos una ladrona’". G-plus

“¿Quién habla? ¿Es Matilda, la que critica a la gente por la ropa? ¿La que hace llorar a la gente por cómo está vestida o por mal vestida?”, lanzó a quemarropa el conductor. “Jamás he hecho llorar a nadie y no creo que nadie haya llorado por mi”, se defendió la panelista. “¿Fátima Florez tampoco? No, Matilda. Invalidado tu comentario. No sabía que eras vos. Estaba escuchando a alguien demasiado virulenta para esta nota y claro, era Matilda. ¿Te das cuenta cómo es la tele? Matilda nos dice cómo hay que tratar a la gente, estamos perdidos”, chicaneó, molesto.

Beto: "Posiblemente Matilda sea la persona que más daño hace en la tele, mirá lo que te digo". G-plus

Sin embargo, Matilda no se quedó atrás: “Yo no le digo a la gente ni que es vieja, ni que es fea, mala o gorda. Yo no le digo esas cosas a la gente. Le digo ‘elegiste mal’ y es un chiste, vos lo tomás como querés. Es mucho peor decirle ‘vos sos una ladrona’”, se defendió Blanco. Pero el conductor siguió firme: “Vos tenés una edad para saber que una de las peores cosas que le podés decir a una mujer es ‘qué horrible se fue vestida esta mujer’. Vos lo sabés”.

Matilda: "¿Realmente creés eso? Me parece que estamos un poco equivocados. Veo que no entendiste mi personaje. Te duele que alguien defienda a Yanina Latorre. En realidad te molesta eso". G-plus

Y la cosa no quedó quedó ahí. “Posiblemente sea Matilda la persona que más daño hace en la tele, mirá lo que te digo”, arrojó Casella. “¿Realmente creés eso? Me parece que estamos un poco equivocados. Realmente veo que no entendiste mi personaje. Te duele que alguien defienda a Yanina Latorre. En realidad te molesta eso”, le retrucó la crítica de moda. “Vos le arruinás la vida a una persona que estuvo un mes buscando un vestido…”, la siguió chicaneando el conductor. “¡Los vestidos son prestados! Si yo le arruino la vida a una persona diciéndole cómo está vestida, imaginate cómo le podés arruinar la vida a una persona diciéndole todas las cosas que acabás de decirle a Yanina”, contraatacó Matilda Blanco… ¡y el cruce con Beto Casella siguió varios minutos más!

Mirá el video del fuerte cruce entre Beto Casella y Matilda Blanco.