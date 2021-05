Tremendo beso de Guillermina Valdés con Tinelli en el debut de La Academia: “Me vine muy ajustada para no desfilar”

Tras la alucinante apertura de ShowMatch Marcelo Tinelli inauguró este martes la pista de La Academia con la presentación del jurado, que este año componen Pampita, Jimena Barón, Hernán Piquín y Guillermina Valdés, que reemplazará por algunos días a Ángel de Brito. La pareja del conductor llegó al estudio enfundada en un espectacular mono ceñido al cuerpo y le estampó un tremendo beso al papá de su hijo Lolo.

“El otro año me dejó garpando con un desfile”, le dijo Marcelo a Guillermina al pedirle que camine por el estudio luciendo su figura. “No fue un tema de feminismo, sino que lo pasa es que siempre fui la peor desfilando (piso huevos). La verdad es que pensé que me ibas a ver tan ajustada que no me ibas a hacer desfilar”, le contestó ella.

A la hora de definirse como jurado, la empresaria le contó a Marcelo Tinelli que le “encantan todas las expresiones artísticas” y mostró muy contenta con “la posibilidad que le da La Academia a la gente de hacer sus herramientas”. “Lo que me pase en el momento con los participantes va a ser lo que voy a evaluar. Soy una persona muy intuitiva y en general evalúo a las personas que se muestran muy transparentes, aunque acá es muy difícil porque se ponen una coraza para salir. Pero voy a estar mirando”, advirtió Guillermina Valdés.