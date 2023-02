El tremendo ataque de celos de Mimi a Fernando Carrillo en El Hotel de los Famosos 2 ¿que casi termina con un beso en la boca?

Lo que comenzó como una clase de respiración boca a boca en El Hotel de los Famosos 2 terminó con un tremendo ataque de celos de Mimi Alvarado, al ver a Fernando Carrillo llevando a upa a Yasmín Corti, a quien llamó en chiste como su “esposa”.

Así fue el tremendo cara a cara de Mimi con Fernando que casi termina con un beso en la boca:

Mimi: -Escuchame bien lo que te voy a decir...

Fernando: -No existe nadie como tú.

M: -Tú eres un maldito fariseo, ¡real!

F: -¿Por qué vas a decir eso? ¿Por qué? No me digas eso que me duele que digas así en broma. Tú no me vas a decir fariseo a mí.

M: -Te vi cargándola (a Yasmín) y te vi llevándola diciendo que era tu esposa. Tú no me conoces enojada de verdad.

F: -Pero tú si puedes ir dándole besos a Federico y a todo el mundo. Tú sí le das besos a Federico, al otro, lo agarras, lo abrazas. ¿Cómo es eso? Yo no le doy besos a nadie.

M: -Me dijeron que te transaste con todo el mundo.

F: -No me transé con nadie. ¡Le estoy dando respiración boca a boca! Es una clase de respiración boca a boca. Mi amor, mi amor, por favor. ¡Mi única reina eres tú! (le da un beso en el cachete, muy cerquita de la boca) Aquí adentro eres mi única reina porque sólo tengo una que se llama María Gabriela.

M: -Ya lo sé. No me lo restriegues tanto en la cara porque yo también…

F: -¡Y tú tiene a El Tirri!

¡Qué momento!

EL ROMÁNTICO PEDIDO DE MIMI A FERNANDO CARRILLO EN EL HOTEL DE LOS FAMOSOS 2

Desde que se conocieron en El Hotel de los Famosos 2, Mimi Alvarado y Fernando Carrillo se mostraron muy cómplices y a puro mimo frente a sus compañeros en el reality de eltrece. Y esta historia parece ir por más.

Así quedó demostrado luego de que la participante le hiciera un romántico pedido al actor después del desafío del día por el que terminó con barro en todo el cuerpo.

“Dame un besito. Dame un besito en la mejilla”, atinó a decir Mimi, entre risas, mientras Carrillo le secaba la cara con una toalla celeste.

“Ya, Sor María”, respondió Fernando, accediendo al pedido de la pareja de Luciano “El Tirri”, quien no dudó en responder con un cariñoso gesto que sigue alimentando rumores de acercamiento entre ellos.

¡Epa!