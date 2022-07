Tremenda respuesta de Lía Salgado al irónico comentario que Jorge Rial le dedicó en Twitter.

Lía Salgado trató de "nefaso" a Jorge Rial en LAM. Y el conductor reaccionó con ironía.

"Viudas y Viudos de Rial and Roll”, expresó en Twitter, deslizando que muchos famosos se colgarían de él para ponerse en el centro de la escena.

Al leer el irónico tweet del exconductor de Intrusos, Lía redobló la apuesta asegurando que a él "no lo quiere nadie".

QUÉ DIJO LÍA SALGADO SOBRE EL IRÓNICO COMENTARIO QUE LE DEDICÓ JORGE RIAL

"A mí no me importa lo que escribe, por la respuesta que hubo en Twitter no lo quiere nadie, porque la respuesta fue feroz”.

"Vivió de América, él me hacía creer que éramos amigos, yo no puedo superar que él decía que contrataba a gente para hablar".

"A los que te golpean tampoco vamos a darles coronas de flores". G-plus

"Soy muy memoriosa y a veces un poquito rencorosa, a los que te golpean tampoco vamos a darles coronas de flores", expresó Lía sobre Jorge, muy picante, en diálogo con Por si las moscas (La Once Diez/Radio de la Ciudad).

Y se despidió remarcando que se alejó del "talk show" por la supuesta campaña de él en su contra.

"Decidí en un momento no hacerlo más a pesar de que tenía la propuesta por dos años. No quería que se pusiera en duda lo que hacía, yo estudié periodismo para hablar de la verdad", sentenció.

¿Recibirá respuesta?