Tremenda frase de Yanina Latorre a la China Suárez: "Sos mala persona, no estuviste en el velorio de tu papá"

En Los Ángeles de la Mañana Yanina Latorre reprodujo con sus propias palabras una discusión telefónica que mantuvo con la China Suárez, luego de la actriz la llamara por sus dichos sobre el escándalo que protagonizó con Wanda Nara y Mauro Icardi.

Mientras recordaba los pasajes más picantes del tremendo intercambio, la panelista afirmó que le señaló le reprochó a Eugenia que “no fue al velorio de su padre”.

"Empezó gritando y le dije 'bajame dos tonos, a mí hablame tranquila', y le dije ‘todo lo demás que dije nunca me pudiste llamar para negarlo porque vos sabés que es verdad lo de Wanda’”, expresó Yanina.

“Además, le dije '¿en qué cabeza cabe que te vas a poner a calentarte con el marido de Wanda Nara, que ella no se va a enterar y no lo va a contar al mundo cuando se entere? Vos sola te metiste ahí, no es que hacemos programas hablando de vos, la noticia es Wanda'", agregó Latorre.

LA TERRIBLE DISCUSIÓN ENTRE YANINA LATORRE Y LA CHINA SUÁREZ

Yanina Latorre contó que cuando recibió el llamado de la China Suárez estaba en la cochera de un departamento que tiene en Capital Federal.

"Le dije ‘¿sabés lo que tenés? En todos lados andan diciendo que sos put..., y para mí no sos put..., sos mala persona. Y de eso no se vuelve’", señaló la panelista.

"Le cag... la vida a Tobal, a Pampita, le estás cag... la vida a Wanda y a unos cuantos más que tengo data y no doy nombres porque no se separaron”, agregó Yanina Latorre sobre su discusión con la China Suárez.

"Le dije '¿no te da verguenza? No fuiste al velorio de tu papá, te peleaste con Gimena Accardi porque tampoco la acompañaste en la muerte del hermano de Nico Vázquez'. Hace cosas de mala", concluyó la panelista.