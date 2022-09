La tremenda frase que Wanda Nara dijo cuando Mauro Icardi le fue infiel con China Suárez

Luli Fernández reveló en Socios del Espectáculo la tremenda frase que Wanda Nara le dijo cuando Mauro Icardi le fue infiel con la China Suárez.

“En su momento cuando hablamos del tema, ella a mí me dijo ‘yo esto no se lo voy a perdonar nunca’”, contó la panelista y Rodrigo Lussich agregó: “Por lo de la China”.

Respecto a la reciente confirmación de la separación, Luli detalló: “Wanda me dijo ‘yo necesito que él entienda que me quiero separar’”.

Luli: "En su momento cuando hablamos del tema, ella a mí me dijo ‘yo esto no se lo voy a perdonar nunca’" G-plus

EL DESEO DE WANDA NARA SOBRE SU SEPARACIÓN DE MAURO ICARDI

Luli Fernández contó en el programa matutino de eltrece el deseo de Wanda Nara sobre su separación de Mauro Icardi, recientemente confirmada por ella en sus redes sociales.

“Ella me decía ‘yo no me quiero volver a separar mal, es el padre de mis hijos’, está claro que esta separación no es de común acuerdo”, contó la panelista de Socios del Espectáculo.

Al final, recordó: “Ellos están casados legalmente, cuando fue todo el escándalo del Wanda Gate, ellos llegaron a un acuerdo en el que él le habría cedido todos los bienes”.